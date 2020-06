दैनिक भास्कर Jun 02, 2020, 04:22 PM IST

मुंबई.

देश लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे अनलॉक होना शुरू हो गया है। सरकार भी सावधानियों के साथ लोगों को काम पर लौटने के लिए जागरूक करना शुरू कर चुकी है। अक्षय कुमार स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इस काम के लिए सरकार ने उन्हें चुना है। अक्षय ने आर.बाल्की के निर्देशन में बनी एक शॉर्ट फिल्म में काम किया है जिसमें सावधानियों के साथ काम पर लौटने का मैसेज दिया गया है। पीआईबी ने इसे अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया है।

Our battle with #COVID19 is not over, but we will not be afraid of the virus. We will take all precautions and we are going to move on with our lives



⁦@akshaykumar⁩ @MoHFW_INDIA #IndiaFightsCorona #BreakTheStigma pic.twitter.com/EKxcwwhVb3