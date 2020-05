दैनिक भास्कर May 11, 2020, 02:20 PM IST

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख की अपील पर बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी सारे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म की डीपी यानी डिस्प्ले फोटो बदल ली है। इन सभी ने महाराष्ट्र पुलिस का लोगो अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे सभी प्लेटफॉर्म पर लगा लिया है। साथ ही कोरोना के लिए दिन-रात लड़ रहे इन वॉरियर्स को अपनी ओर से सलाम किया है।

Maharashtra Police has stood by citizens thro' calamities, attacks & disasters. Today as they lead the war on Corona on the streets, I've decided to celebrate them by changing my DP on Twitter, Facebook, Instagram, etc to the Maharashtra Police logo. Join me in this endeavour

करण जौहर ने लिखा - हम मुंबई पुलिस के आभारी हैं जो बिना थके हमारी सुरक्षा के लिए इस मुश्किल समय में भी लड़ रही है। हम आभारी हैं, इसलिए ये एक छोटी सी कोशिश है उनके प्रति अपना सम्मान दिखाने की।

अक्षय, माधुरी, कार्तिक ने भी बदली फोटो

अनिल देशमुख की इस अपील के बाद अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित ने अपने प्रोफाइल फोटो बदल दिए हैं। अक्षय ने इस बारे में कुछ नहीं लिखा। लेकिन माधुरी ने ट्वीट करते हुए लिखा- मुंबई पुलिस का जितना शुक्रिया करें कम है। उसके निस्वार्थ काम जो वे हमारे लिए कर रहे हैं। हम अपनी डिस्प्ले बदल रहे हैं, सिर्फ इतना बताने के लिए हम उनके कितने शुक्रगुजार हैं।

इस लिस्ट में कार्तिक आर्यन का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर मुंबई पुलिस को धन्यवाद कहा है।

Can't thank @MumbaiPolice enough for the selfless work that they are doing for us. Changing our display is just a small gesture of telling them how grateful we are for their efforts! 🙏🏻@AnilDeshmukhNCP @DGPMaharashtra https://t.co/wSGN4HmKIC