बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस की चेन को रोकने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का काम पूरी तरह रुक जाने से सभी सेलेब्स अपने घरों में ही कभी काम तो कभी वर्कआउट करते दिख रहे हैं। इन सब के बीच एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने पिता महेश भट्ट को काफी मिस कर रही हैं। इस बात को उन्होंने एक तस्वीर के साथ शेयर किया है।

आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पिता महेश भट्ट के साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में आलिया अपने पिता को गले लगाते हुए बेहद क्यूट दिख रही हैं। इस खूबसूरत तस्वीर के साथ आलिया लिखती हैं, ‘घर पर रहो। अपनी कुछ पुरानी तस्वीर देखो जब आप अपने पिता को याद कर रहे हो’। इस पोस्ट पर आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने भी हार्ट वाले इमोजी कमेंट किए हैं। वहीं जोया अख्तर और दिया मिर्जा ने भी पोस्ट पर अपना रिएक्शन दिया है।

Stay home &... go through old pictures when you’re missing your daddy💗 #throwbackthursday #stayhomestaysafe

