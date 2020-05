दैनिक भास्कर May 12, 2020, 02:00 PM IST

मुंबई. कोरोनावायरस के प्रति जागरूकता फैला रहे बॉलीवुड सेलेब्स का नया वीडियो सॉन्ग 'गुजर जाएगा' सामने आया है। यह गीत सोनू सूद, सोनू निगम, रवीना टंडन, श्रेया घोषाल, कपिल शर्मा, शान, एकता कपूर और मोनाली ठाकुर समेत 80 से ज्यादा सेलिब्रिटीज पर फिल्माया गया है। इसका उद्देश्य कोरोनावायरस महामारी के बीच लोगों के दिलों में उम्मीद की रोशनी जगाना है।

गीत में अमिताभ बच्चन की आवाज भी

अमिताभ बच्चन द्वारा नैरेटेड इस गीत को जाजिम शर्मा ने कम्पोज किया है। जबकि इसके बोल सिद्धांत कौशल ने लिखे हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर यह गीत शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, "यह भी गुजर जाएगा...स्ट्रॉन्ग रहिए...सुरक्षित रहिए...सुरक्षा में रहिए...।"

T 3529 - ... this too shall pass .. be strong .. be safe .. be in protection .. 💕 lovehttps://t.co/ESb177Zoqr