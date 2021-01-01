पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आमिर की अनोखी कसम:लाल सिंह चड्‌ढा के रिलीज होने तक मोबाइल फोन नहीं छुएंगे आमिर, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी टीम ही हैंडल करेगी

एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

आमिर खान ने मोबाइल डिटॉक्सिंग का फैसला लिया है। हाल फिलहाल वे राजस्थान में हैं, जहां वे अपने दोस्त अमीन हाजी की फिल्म 'कोई जाने न' के सॉन्ग शूट के लिए मौजूद हैं। उन्होंने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग से ब्रेक लिया है। लेकिन इसी दौरान उन्‍होंने फोन न छूने की कसम खा ली है। वो अब से लेकर अपनी फिल्‍म की रिलीज तक मोबाइल हैंडसेट्स को हाथ तक नहीं लगाएंगे।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये सच है कि इस डिजीटल युग में हम हर पंद्रह मिनट में अपने मोबाइल को लगातार चेक करते हैं। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना करना भी कठिन है, मगर आमिर ने यह फैसला कर लिया है। ऐसा इसलिए कि उन्‍हें महसूस हुआ कि यह लगातार उनके काम में अड़चन पैदा कर रहा है।

सोशल मीडिया भी टीम करेगी हैंडल
आमिर ने नो फोन पॉलिसी सेट से इतर अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपना ली है। वे सोमवार से ही लागू कर चुके हैं। परिवार और बाकी करीबियों को जरूरी काम के लिए उन्होंने मैनेजर से संपर्क करने कह रखा है। ताकि काम में कोई रुकावट न आए। इतना ही आमिर के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी उनकी टीम ही मैनेज करेगी जब तक लाल सिंह रिलीज नहीं हो जाती।

क्रिसमस पर रिलीज होगी लाल सिंह
आमिर खान अब वापस मुंबई लौट रहे हैं और वे लाल सिंह चड्‌ढा की शूटिंग में जुट जाएंगे। इससे पहले भी वे कई बार अपने किरदार में पूरी तरह से ढल जाने के लिए कई चीजों से दूरी बनाते रहे हैं। आमिर जानते हैं कि लाल सिंह की रिलीज का इंतजार न सिर्फ फैन्स बल्कि थिएटर मालिकों को भी है ताकि कोरोना के कारण साल भर से ठप्प पड़े बॉक्स ऑफिस को फिर से उठाया जा सके।

आमिर की फिल्म का डायरेक्शन अद्वैत चंदन कर रहे हैं। आमिर की फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होने वाला है ताकि इसके 2021 में क्रिसमस पर रिलीज किया जा सके। फिल्म में आमिर के साथ करीना कपूर खान, मोना सिंह भी नजर आएंगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटैक्सपेयर्स के लिए नया कुछ खास नहीं; स्लैब नहीं बदला; 75 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को रिटर्न फाइलिंग से छूट - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser