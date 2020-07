दैनिक भास्कर Jul 02, 2020, 05:52 PM IST

इनसाइड एज, जामताड़ा,मिर्जापुर, रंगबाज फिर से जैसी वेब सीरीज में नजर आ चुके अमित सियाल का 1 जुलाई को जन्मदिन था। इस मौके पर रणदीप हुड्डा ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्ट्रगल से फैन्स को रूबरू करवाया।

रणदीप ने अमित के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, 'रेस्त्रां में बर्तन धोने से लेकर, मेलबर्न में टैक्सी चलाने तक, एक बेहतरीन यात्रा और गहरी दोस्ती के 24 साल बीत जाने की खुशी और जन्मदिन मुबारक अमित। मैं तुम पर गर्व करता हूं।' रणदीप को बधाई के लिए धन्यवाद देते हुए अमित ने अपनी ट्वीट में लिखा, 'लव यू रणदीप।'

From washing dishes in restaurants and driving taxis in Melbourne as immigrants to now being actors..a journey & deep friendship spanning 24 odd years..happy birthday pra @amit_sial I’m so proud of you 🤗 and us..from an impossible lonely, sweaty dream to the realisation of it 👊🏽 pic.twitter.com/bTxZyojqUh