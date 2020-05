दैनिक भास्कर May 14, 2020, 11:24 AM IST

मुंबई. अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर कॉमेडी फिल्म 'गुलाबो सिताबो' का प्रीमियर सिनेमा हॉल्स की बजाय अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगा। गुरुवार को अमेजन प्राइम वीडियो ने अनाउंसमेंट किया कि 12 जून को दुनियाभर के 200 देशों में फिल्म रिलीज की जाएगी।

