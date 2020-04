दैनिक भास्कर Apr 11, 2020, 01:02 PM IST

मुंबई. महानायक अमिताभ बच्चन ने लॉकडाउन में बोर हो रहे फैन्स के लिए ट्विटर पर एक पहेली छोड़ी है। दरअसल, बिग बी ने अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की है और उसमें मौजूद स्टार्स को पहचानने का टास्क दिया है। बिग बी ने फोटो के कैप्शन में लिखा है, "बातें प्रतिदिन इन कठिन परिस्थितियों की होती हैं, निरंतर। सोचा कुछ पुरानी यादें ताजा करें बैठे-बठे अपने घर पर।"

T 3497 - बातें प्रतिदिन इन कठिन परिस्थितियों की होती हैं , निरंतर सोचा कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दें , बैठे बैठे अपने घर ! ~ अब nostalgia of past years .. a charity cricket match at Eden Gardens - Mumbai Film Industry vs Bengal Film Industry How many names can you name ? pic.twitter.com/xFu33ymD6Q

बिग बी ने आगे लिखा है, "अब बीते सालों का नोस्टाल्जिया। ईडन गार्डन में एक चैरिटी मैच। मुंबई फिम इंडस्ट्री बनाम बंगाल फिल्म इंडस्ट्री। आप किन-किन का नाम बता सकते हैं।"

फोटो में ये लोग शामिल

यह चैरिटी मैच 1979 में हुआ था। फोटो में जो लोग नजर आ रहे हैं, उनमें (बाएं से) दिग्गज टीवी और फिल्म अभिनेता अनिल धवन, जंपिंग जैक के नाम से मशहूर जीतेंद्र, कॉमेडियन जॉनी वॉकर, महानायक अमिताभ बच्चन, ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार, बंगाली अभिनेता अनिल चटर्जी, रवि घोष और बॉलीवुड के विलेन प्रेम चोपड़ा शामिल हैं।"

एक अन्य ट्वीट में बिग बी ने व्हील की महत्ता बताई है। उन्होंने लिखा है, "व्हील को अब तक के सबसे महान आविष्कार का रूप करार दिया गया है। आज के दौर में मैं इसे स्मार्टफोन कहूंगा।"

T 3497 - The 'wheel' has been dubbed as the greatest invention of all time .. in todays times I would say the 'smart phone' ..