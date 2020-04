दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 01:31 PM IST

कोरोना वायरस महामारी के कारण रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे ऑल इंडिया फिल्म एम्पलॉयी कन्फेडरेशन के करीब एक लाख डेली वेज वर्कर्स को अमिताभ बच्चन ने बड़ी मदद देने की घोषणा की है। बिग बी ने अखिल भारतीय फिल्म कर्मचारी परिसंघ से जुड़े दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के 1,00,000 परिवारों को महीने भर का राशन देने का वादा किया है।

He stands tall! Amitabh Bachchan to provide 1 month’s ration to all the 1 lakh members of the mother association, All India Film Employee’s’ Confederation (AIFEC). News confirmed by Ashok Dube of AIFEC. @SrBachchan

फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा ने भी एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी।

डिजिटल बारकोड कूपन से होगा वितरण : इस पहल को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और मशहूर ज्वैलरी ब्रांड की भी मदद मिल रही है। रविवार को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स द्वारा जारी एक बयान पढ़ा गया। इसके लिए एक कमर्शियल टाई-अप किया गया है। जिसके तहत कन्फेडरेशन से श्रमिकों की वैरिफाइड लिस्ट को डिजिटल बारकोडेड कूपन दिए गए हैं। हालांकि इसकी शुरुआत कब होगी यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

