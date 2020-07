अस्पताल में बिग बी:आइसोलेशन वार्ड के अकेलेपन में अमिताभ को सता रही बाबूजी की याद, वीडियो शेयर कर लिखा- उन्हीं के शब्दों से अपनी सूनी रातों को आबाद करता हूं

View this post on Instagram

-" दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नही लड़ा जाए, आप थोड़े कामयाब हो जाओ तो वो ख़ैरात में मिलेंगें " ~ In order to make enemies it is not essential to fight .. just be a little successful, you'll get them at a pittance ..

