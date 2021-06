वेडिंग एनिवर्सरी:अमिताभ और जया की शादी को पूरे हुए 48 साल, बिग बी ने शेयर की खास तस्वीरें; शुभकामनाओं के लिए फैंस का आभार जताया

T 3924 - Jaya and I thank all those that have wished us for our Wedding Anniversary .. June 3, 1973 ..

Our gracious gratitude .. 🙏

विवाह जयंती पे जिन्होंने जया और मुझे बधाई दी है, उसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं ।।🙏🙏🌹