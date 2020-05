दैनिक भास्कर May 19, 2020, 01:54 PM IST

मुंबई. अमिताभ बच्चन ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'गुलाबो सिताबो' का टीजर सोशल मीडिया पर साझा किया है। बिग बी ने बड़े ही रोचक अंदाज में फिल्म का परिचय दिया है। उन्होंने गुलाबो ओर सिताबो की जोड़ी को बेशकीमती बताया है।

T 3535 - Kehte hain jodiyaan upar se bankar aati hain. Lekin yeh priceless wali made in Lucknow hai.😊 Trailer out soon, Catch #GiboSiboOnPrime on June 12 for WorldPremiere @PrimeVideoIN @ayushmannk @ShoojitSircar @ronnielahiri #SheelKumar #JuhiChaturvedi https://t.co/q0zPJib3XR

अमिताभ ने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, "कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। लेकिन यह प्राइसलेस (बेशकीमती) वाली मेड इन लखनऊ है। ट्रेलर जल्दी ही आएगा। देखें 'गुलाबो सिताबो' का वर्ल्ड प्रीमियर 12 जून को अमेजन प्राइम पर।"

टीजर में गुलाबो और सिताबो का इंट्रोडक्शन

टीजर में गुलाबो और सिताबो का लुक तो रिवील नहीं किया गया है। लेकिन उनका इंट्रोडक्शन जरूर दिया गया है, जो फनी है। टीजर के बैकग्राउंड से आ रही आवाज में बताया गया है कि गुलाबो हजरतगंज की रहने वाली है। वहीं सिताबो अमीनाबाग वाले गड़बड़झाले की रहने वाली है। चांदनी चौक की टहलने वाली है। बड़ी होशियार है और बड़ी चालाक है।

दुनियाभर के 200 देशों में होगा प्रीमियर

14 मई को अमेजन प्राइम वीडियो ने अनाउंसमेंट किया था कि 'गुलाबो सिताबो' 12 जून को दुनियाभर के 200 देशों में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म की प्रस्तावित रिलीज डेट 17 अप्रैल थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते यह सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई। यह पहला मौका है, जब किसी बड़ी बॉलीवुड फिल्म को सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है।

This June 12 join us first-day first show for #WorldPremiereOnPrime of Gulabo Sitabo!



They say opposites attract. In this case, to wreck things up 😂#GiboSiboOnPrime @SrBachchan @ayushmannk @ShoojitSircar @ronnielahiri #SheelKumar #JuhiChaturvedi @filmsrisingsun @Kinoworksllp pic.twitter.com/RkTxV3Y802