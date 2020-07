दैनिक भास्कर Jul 15, 2020, 10:31 AM IST

कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन का आज बुधवार को नानावटी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में चौथा दिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पर ट्रीटमेंट का अच्छा असर हो रहा है। शनिवार को संक्रमण का पता चलने के बाद उन्हें यहां भर्ती कराया गया था। इस बीच मंगलवार देर रात महानायक ने सोशल मीडिया पर कुछ पंक्तियां शेयर कीं, जिसके जरिए उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों की तुलना देवताओं से की।

अमिताभ ने अपने ट्वीट में लिखा... 'श्वेत वर्ण आभूषण, सेवा भाव समर्पण, ईश्वर रूपी देवता ये, पीड़ितों के संबल ये, स्वयं को मिटा दिया, गले हमें लगा लिया, पूजा दर्शन के स्थान ये, परचम इंसानियत के...' इसके अलावा उन्होंने ब्लॉग पर अपना डेली रुटीन फॉलो करते हुए अपने कुछ फैन्स को जन्मदिन की बधाई भी दी।

इन्हीं पंक्तियों को उन्होंने अंग्रेजी में भी शेयर करते हुए लिखा...

T 3594 (i) -



pristine white their layered dress ; dedicated to serve they be ; god like incarnations they ; companions of the sufferer they ; erased they their ego have ; to us they have embraced in care ; they be the divine destination ; they fly the flags of humanity ... pic.twitter.com/kTlROPIn4u