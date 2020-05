दैनिक भास्कर May 21, 2020, 01:44 PM IST

तमिल फिल्म की हिन्दी रीमेक अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम 21 मई 1999 को रिलीज हुई थी। बिग बी के डबल रोल वाली इस फिल्म पर सबसे ज्यादा मीम्स बनते हैं। टीवी पर सूर्यवंशम इतनी बार टेलीकास्ट हो चुकी है कि लोगों को इसके डायलॉग तक रट चुके हैं। सूर्यवंशम की 21वीं रिलीज एनिवर्सरी पर 21 खास बातें जो इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाती हैं।

#21YearsOfSooryavansham



Dil Mere Tu Diwana Hai #AmitabhBachchan #Jayasudha #Soundarya #AnupamKher #KaderKhan #EVVSatyanarayana #AnuMalik #Sameer



After initial luke warm response on Box Office, movie gained cult status as one of the most viewed and telecasted one on television pic.twitter.com/AC54YYP4b6