दैनिक भास्कर May 12, 2020, 11:23 AM IST

मुंबई. अमिताभ बच्चन स्टारर 'डॉन' की रिलीज को 42 साल हो गए हैं। यह फिल्म 12 मई 1978 को रिलीज हुई थी और बिग बी की उन 3 फिल्मों में से एक थी, जो 22 दिन के अंदर पर्दे पर आईं और सुपरहिट हुईं। इनके अलावा अमिताभ की एक अन्य फिल्म 'बेशर्म' भी इसी अवधि में आई थी। लेकिन वह पर्दे पर कमाल नहीं दिखा सकी थी। चारों फिल्मों की डिटेल:-

अमिताभ को याद आई 'डॉन'

अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर 'डॉन' को याद किया है। उन्होंने लिखा है, "डॉन के 42 साल। गुडनेस। कुछ यादें...नूतनजी ('मैं तुलसी तेरे आंगन की' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस) के साथ फिल्मफेयर का बेस्ट एक्टर अवॉर्ड लेते हुए। प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी, चंद्रा बरोट (डायरेक्टर), जया और मैं फिल्मफेयर अवॉर्ड सेरेमनी में। फिल्म रिलीज हो पाती, उससे पहले ही हमने हमने प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी को खो दिया था। मैंने अवॉर्ड उनकी पत्नी को समर्पित किया था।"

T 3528 - 42 years of DON .. goodness ! some memories ..

winning Best Actor Filmfare with Nutan ji ..producer Nariman Irani , Chandra Barot , director .. Jaya & me at Filmfare award ceremony .. we lost Nariman Irani before the film could release .. I dedicated award to his wife pic.twitter.com/vueBAii7CL