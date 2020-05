दैनिक भास्कर May 30, 2020, 12:39 PM IST

मुंबई.

लॉकडाउन के बाद से ही अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। बिग बी लगातार अपने ट्विटर अकाउंट से जिंदगी और काम से जुड़ी जरूरी बातें शेयर कर रहे हैं। हाल ही में जिंदगी का पाठ पढ़ाते हुए बिग बी ने नई कविता शेयर की है।

अमिताभ ने अपने ट्विटर हैंडल से शनिवार के दिन अपनी दो तस्वीरें मर्ज करके शेयर की हैं। जहां पहली तस्वीर में वो यंग नजर आ रहे हैं वहीं दूसरी में उनके सफेद बाल दिख रहे हैं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'दो दिन का ये मेला है , दो दिन का। आना है जाना है , जीवन चलते जाना है'।

T 3546 - 'do din ka ye mela hai .. do din ka ..

do din ka ye mela hai .. do din ka ..

aana hai jaana hai .. jeevan chalte jaana hai '

'दो दिन का ये मेला है , दो दिन का

आना है जाना है , जीवन चलते जाना है '



~ GiBoSiBo pic.twitter.com/Fp71ykuOWU