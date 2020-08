28 दिन बाद अभिषेक कोरोना मुक्त:नानावटी से डिस्चार्ज हुए तो अमिताभ ने प्यार से लिखा- घर में स्वागत है भय्यू, पहली बार इतने दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे अभिषेक

View this post on Instagram

धरा हिला गगन गुंजा नदी बहा पवन चला विजय तेरी हो जय तेरी ज्योति सी जला जला भुजा भुजा फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहले वार कर अग्नि सा धधक धधक हिरण सा सजग सजग सिंह सी दहाड़ कर शंख सी पुकार कर रुके न तू थके न तू झुके न तू थमे न तू सदा चले रुके न तू रुके न तू झुके न तू रचयिता:कवि प्रसून जोशी

