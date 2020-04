दैनिक भास्कर Apr 13, 2020, 12:05 PM IST

मुंबई. देश में जारी लॉकडाउन के बीच महानायक अमिताभ बच्चन ने सोमवार को देशवासियों को बैसाखी पर्व की बधाई दी। इसके लिए उन्होंने अपनी फिल्म 'सुहाग' के एक गाने 'तेरी रब ने बना दी जोड़ी' की एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की। जिसमें वे परंपरागत पंजाबी वेशभूषा में वहां का लोकनृत्य भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं।

फोटो शेयर करते हुए अमिताभ ने लिखा, 'बैसाखी के पावन अवसर पर, लें बारम बार बधाई। ये दिन हर दिन मंगलमय हो, हम सब की यही दुहाई। हर्षित पल औ मधुमय जीवन, अपने घर मनाएँ। सुख शांत सुरक्षित रहें सदा, ईश्वर से यही दुआएँ।' इसके साथ ही उन्होंने 'हैपी बैसाखी... ब्रूआआआआ.....' भी लिखा।

1979 में रिलीज हुई थी फिल्म

अमिताभ ने जिस अपनी जिस फिल्म 'सुहाग' का फोटो शेयर किया। वो साल 1979 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे। उसमें उनके अलावा शशि कपूर, रेखा और परवीन बॉबी के अलावा निरुपा रॉय, अमजद खान, कादर खान, रणजीत और जीवन ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म में लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल का संगीत था।

एक दिन पहले दी थी ईस्टर की बधाई

इससे एक दिन पहले रविवार को ईसाई धर्मावलंबियों ने ईस्टर का त्योहार मनाया था। इस मौके पर भी बच्चन ने लोगों को बधाई देने के लिए एक पोस्ट शेयर की थी। जिसके साथ उन्होंने लिखा था, 'प्रार्थना यही की, हर त्योहार, हर समाज का, सदा.. शांति, समृद्धि और प्रेम प्रदान करे!'

T 3499 - A most generous happy and safe Easter to all .. may every festival of every belief bring peace and well being and safety for all ..

प्रार्थना यही की , हर त्योहार , हर समाज का , सदा , शांति समृद्धि और प्रेम प्रदान करे ! pic.twitter.com/D0NEpS7PUG