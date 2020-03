दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 10:00 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी के कारण दुनिया भर में क्वारैंटाइन और भारत 21 दिनों के लॉकडाउन का सामना कर रहा है। इस समय, खुद को और दूसरों का दिल बहलाने के लिए सेलेब्स कुछ नए रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, नई चीजों की खोज कर रहे हैं। इसी दौरान अमृता राव और आरजे अनमोल ने एक साथ लाइव चैट की और उनके प्रशंसकों ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया।

