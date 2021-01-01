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अनाउंसमेंट्स ऑफ द डे:रकुल प्रीत की डॉक्टर जी में एंट्री, बुर्ज खलीफा पर रिलीज हुआ किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोणा का टीजर और लोगो

16 मिनट पहले
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आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी में रकुल प्रीत सिंह की एंट्री हो गई है। इस कैंपस कॉमेडी ड्रामा में आयुष्मान और रकुल पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म में आयुष्मान डॉ. उदय गुप्ता की भूमिका में होंगे, वहीं रकुल डॉ. फातिमा के रूप में दिखाई देंगी, जो फिल्म में आयुष्मान की सीनियर की भूमिका निभा रही हैं।

फिल्म का डायरेक्शन अनुभूति कश्यप कर रही हैं जबकि प्रोडक्शन जंगली पिक्चर्स का है। फिल्म की कहानी सुमित सक्सेना, विशाल वाघ और सौरभ भारत ने लिखी है।

किच्चा के 25 साल पूरे, अब सुपर हीरो विक्रांत रोणा बने
किच्चा सुदीप की अपकमिंग फिल्म विक्रांत रोणा का लोगो और टीजर दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत पर लॉन्च किया गया। विक्रांत रोणा से किच्चा का फर्स्ट लुक भी नजर आया। फिल्म मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी में रिलीज होगी। फिल्म का डायरेक्शन अनूप भंडारी कर रहे हैं। पहले इस फिल्म का टाइटल फैंटम रखा गया था, लेकिन बाद में बदल कर विक्रांत रोणा कर दिया गया।

किच्चा फिल्म में सुपर हीरो का रोल करते नजर आएंगे। इसी बीच कई सेलेब्रिटीज ने सुदीप को इंडस्ट्री में 25 साल का सफर पूरा करने पर बधाई दी।

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