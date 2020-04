View this post on Instagram

दोस्तों! इस विडीओ में शिमला के बिट्टू ने अनुपम का क्या मज़ाक़ उड़ाया जब उसने कहा कि आज वो एक सफल इंसान है। बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया है अपने बंदे ने!! 🤣 #Bittu, not so subtly bursts the bubble of #Anupam when he calls himself a successful person!!मज़ा आया ना?? सच्ची बताना??😎🤓😂 #WhenBittuMeetsAnupam #Episode2 #LockdownCreativity #DoubleRole #ActingClassForMe

