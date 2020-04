दैनिक भास्कर Apr 24, 2020, 05:11 PM IST

मुंबई. देश में जारी लॉकडाउन के बीच 24 अप्रैल को अनुपम खेर को एक बेहद अच्छी खबर मिली। ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख हो गई। इस बारे में उन्होंने शुक्रवार को अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया। खास बात ये है कि इनमें से 1 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोअर्स तो सिर्फ पिछले 50 दिनों में जुड़े हैं।

ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी पोस्ट में अनुपम ने लिखा, 'आपके प्यार और गर्मजोशी के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों। लॉकडाउन की अवधि के दौरान आप बेहद उदार रहे हैं। मैं बिल्कुल अकेला रहा हूं, लेकिन आप ट्विटर पर मेरे साथ जुड़ते रहे। आप ही मेरी ताकत हैं, यही वो तरीका है जिससे हम एक मजबूत परिवार का निर्माण करते हैं। सुरक्षित रहें, आपके लिए प्यार। #भगवान दयालु है #कुछ भी हो सकता है'।

टॉप स्टार्स से अब भी काफी पीछे अनुपम

भले ही अनुपम के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 16 मिलियन हो गई हो, लेकिन वे अब भी ए-लिस्टर स्टार्स से काफी पीछे हैं। इस मामले में महानायक अमिताभ बच्चन 41.5 मिलियन (4.15 करोड़) फॉलोअर्स के साथ सबसे आगे हैं। उनके बाद शाहरुख और सलमान 40-40 मिलियन के फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार हैं, जिनके फॉलोअर्स की संख्या 35.5 मिलियन है।

Thank you my friends for your love & warmth. You have been extremely generous during the #Lockdown period. I have been alone but you kept joining me on @twitter. You are my strength.That is how we build a strong family. Stay safe. Love you!🙏🙏😍🤓 #GodIsKind #KuchBhiHoSaktaHai pic.twitter.com/kl7gQVTDFk