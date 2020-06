दैनिक भास्कर Jun 12, 2020, 03:13 PM IST

वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर ने कांग्रेसी नेता और सांसद शशि थरूर के एक ट्वीट को लेकर उनकी सोच पर सवाल उठाए हैं। अपने इस ट्वीट में थरूर ने कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों मारे गए इकलौते कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या को सिर्फ एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या बताया था। जिसके बाद खेर ने उनसे पूछा कि आपकी सोच को क्या हो गया है?

थरूर के ट्वीट पर नाराजगी जाहिर करते हुए अनुपम ने लिखा, 'ओ प्रिय शशि थरूर, आप इतने पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। आपकी सोच को क्या हो गया है? इस परिदृश्य में जब कोई आतंकवादी कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी को भी मारता है, तो वो एक भारतीय को मार रहा है, ना कि किसी राजनीतिक दल के सदस्य को। कितना तोड़-मरोड़कर बात कही है। संगत का इतना बुरा असर!!'।

O dear @ShashiTharoor!! You are such an educated person. What has happened to your thinking? In this scenario when a terrorist kills anyone from Kashmir to Kanyakumari, he kills an INDIAN. Not a political party member. What a twisted thing to say!! संगत का इतना बुरा असर!! 😳 https://t.co/xyv3RHlobR