दैनिक भास्कर Apr 29, 2020, 03:23 PM IST

मुंबई. इरफान खान के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है और सभी कलाकार उन्हें अपने-अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस दौरान एक्टर अनुपम खेर ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। जिसमें इरफान के बारे में बात करते हुए वे रो पड़े। उन्होंने कहा कि कभी-कभी सदमे और दुख को प्रकट करने के लिए शब्द बेहद कम पड़ जाते हैं।

वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'एक प्यारे से दोस्त, सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक और बेहतरीन इंसान #इरफान खान के निधन की खबर से ज्यादा हृदयविदारक और दुखद और कुछ नहीं हो सकता। सबसे दुखद दिन। उनकी आत्मा को शांति मिले।'

इरफान के बारे में बात करते हुए रो पड़े अनुपम

अपने वीडियो में इरफान के बारे में बात करते हुए अनुपम इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। वीडियो में वे कहते हैं, 'मेरे अजीज दोस्त, साथी और ड्रामा स्कूल के जूनियर इरफान खान के निधन की खबर सुनकर मैं अंदर से टूट चुका हूं और बेहद दुखी हूं। ये केवल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान नहीं है, ये पूरे देश का और अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन की दुनिया का नुकसान है। बेझिझक वे अद्भुत कलाकार तो थे ही लेकिन वे बहुत अच्छे इंसान भी थे। उनका सेंस ऑफ ह्युमर भी जबरदस्त था, और वे काफी स्पष्टवादी और दयालु भी थे। उनके बारे में इस तरह बात करना कि वे नहीं है काफी भयावह और डरावना है। मुझे लगता है कि ये काफी जल्दी है, काफी जल्दी है, 53 कोई उम्र नहीं होती जाने की। वो भी तब जब इस दौर में हम पहले ही महामारी से जूझ रहे हैं और खुद को निराशा के माहौल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस खबर का आना बहुत दुखद है। मेरा दिल उनकी पत्नी और बच्चों के लिए रो रहा है। इस बात पर भरोसा करने में भी कई साल लग जाएंगे कि वो हमारे बीच नहीं हैं। मैं बस उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। कभी-कभी सदमे और दुख को प्रकट करने के लिए शब्द बेहद कम पड़ जाते हैं। मैं उन्हें मिस करूंगा, दुनिया उन्हें मिस करेगी। ओम शांति, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इरफान आपको इस तरह हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था।'

Nothing can be more heartbreaking and tragic than the news of passing away of a dear friend, one of the finest actors and a wonderful human being #IrrfanKhan. Saddest day!! May his soul rest in peace. #OmShanti 🙏 pic.twitter.com/QSm05p7PfU