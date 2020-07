दैनिक भास्कर Jul 09, 2020, 12:19 AM IST

लम्बे समय से बीमार चल रहे सूरमा भोपाली यानी जगदीप नहीं रहे। बुधवार रात 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सूरमा भोपाली के निधन की खबर जैसे ही वायरल हुई, फैन्स के साथ-साथ बाॅलीवुड के दिग्गज कलाकाराें ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। जगदीप को 9 जुलाई को मुंबई के मुस्तफा बाजार मझगांव सिया कब्रिस्तान सुपुर्दे खाक किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के सीएम ने किया याद

मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सूरमा भोपाली के अंदाज में ही उन्हें ट्विटर के जरिए श्रद्धांजलि दी। शिवराज सिंह ने लिखा-

अमा सूरमा भाई! आज तो पूरा भोपाल और हर एक भोपाली भी उदास है।

मैंने कई भाई, याद बहुते ही आओगे।

अलविदा सूरमा भाई! 🙏🏽 — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 8, 2020

2012 में आई थी आखिरी फिल्म

लगभग 70 साल के फिल्मी कॅरियर में जगदीप ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। पहली फिल्म 1951 में आई अफसाना थी, जिसमें वे चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए थे। वहीं जगदीप को आखिरी बार 2012 में आई फिल्म गली गली में चोर है में पुलिस कॉन्स्टेबल के रोल में नजर आए थे।

जगदीप साहब को बॉलीवुड सेलेब्स की श्रद्धांजलि

Heard the sad news of Jagdeep Saab’s demise. Always enjoyed watching him on screen. He brought so much joy to the audience. My deepest condolences to Jaaved and all members of the family. Prayers for Jagdeep Saab’s soul🙏 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) July 8, 2020

My first film & the first time I ever faced the camera, was in the film #yehrishtanatoote with the legend himself #Jagdeep bhai. We will miss you...May his soul rest in peace 🙏🏽 Our prayers & deepest condolences to the family. pic.twitter.com/uhBjYSZdVe — Johny Lever (@iamjohnylever) July 8, 2020

Syed Ishtiaq Ahmed Jafri यानी हम सबके चहेते 'सूरमा भोपाली' #Jagdeep साहब को मेरी तरफ से आखरी अलविदा! You will live in our hearts forever... 😔@jaavedjaaferi May God give strength to everyone in the family!#RabRaakha — Daler Mehndi (@dalermehndi) July 8, 2020

Jagdeep Saab was one of the greatest actors of India...I was his huge fan & was lucky enough to have worked with him in Ek Baar Kaho & many more films...he was always extremely supportive & encouraging...sending my heartfelt condolences & prayers to my friend Javed & family... pic.twitter.com/0ZXsridyL8 — Anil Kapoor (@AnilKapoor) July 8, 2020

Really sad to hear about Jagdeep sahab. What a phenomenal actor & a wonderful person. He has entertained my generation all through our growing years. He was also my reference point for Ishqiya. Thank you Jagdeep sahab... Allah aapko Jannat Naseeb farmaye -RIP — Arshad Warsi (@ArshadWarsi) July 8, 2020

Inna lillahe wa inna elaiyeh raajeon 🤲 Saddened to Know Jagdeep Sir’s demise ..heartfelt condolences to @jaavedjaaferi bhai , @NavedJafri_BOO@MeezaanJ and all family members . — Ali Asgar (@kingaliasgar) July 8, 2020