दैनिक भास्कर Apr 13, 2020, 01:26 PM IST

मुंबई. लॉकडाउन के चलते पूरा देश अपने घरों की चार दीवारी में हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस महामारी को गंभीरता से ना लेते हुए बाहर निकल रहे हैं। इन सब के बीच अनुपम खेर ने एक क्यूट बच्चे का वीडियो शेयर किया है जो इस लॉकडाउन को लेकर काफी गंभीर है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुपम ने बच्चे की जमकर तारीफ भी की है।

अनुपम खेर ने अपने ट्विटर हैंडल से बच्चे का एक क्यूट वीडियो शेयर किया है। इसमें बच्चे की मां उनसे पूछती हैं कि क्या हम ब्लॉसम्स जा सकते हैं। इसके जवाब में बच्चा कहता है, ‘नहीं मैं तैयार नहीं हू, लॉकडाउन है। मोदी अंकल ने बोला है घर से बाहर मत जाना। इसलिए हमें घर के अंदर ही रहना होगा। उन्होंने बोला है नहीं जाना। सरकार मुझे ले जाएगी क्योंकि मोदी अंकल ने बोला है घर पर रहो’। इस नन्हें बच्चे की बड़ी बात सुनकर हर कोई हैरान है।

A friend shared this video which is a MUST share one. This young chap has really taken the #Lockdown very seriously because #ModiUncle said so. You will love his cuteness as well as his commitment. Thank you my young friend!! You are the BESTEST!! 😍👏 #ModiUncle @narendramodi pic.twitter.com/svMjDHSMpk