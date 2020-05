दैनिक भास्कर May 28, 2020, 04:00 PM IST

मुंबई. वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर ने गुरुवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में कहा 'काश ऐसी भी हवा चले, कौन किसका है पता चले'। इस वीडियो में वे अपने घर में बेहद रिलेक्स मूड में दिखाई दिए।

अनुपम पिछले कई दिनों से ट्विटर पर इसी तरह के वन लाइनर शेयर कर रहे हैं। वे देश में जारी लॉकडाउन का पूरी ईमानदारी के साथ पालन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने बताया था कि उन्हें अमेरिका से मुंबई लौटे दो महीने पूरे हो चुके हैं और इस बीच वे बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले हैं।

बुजुर्ग कश्मीरी पंडित महिला का वीडियो शेयर किया था

एक दिन पहले अनुपम ने एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित महिला का वीडियो शेयर किया था। जिसके साथ उन्होंने लिखा था, 'ये डरावना वीडियो एक रिफ्यूजी कश्मीरी पंडित की दादी का है। जो किसी भी कश्मीरी पंडित की दादी का हो सकता है, जो 30 साल से भी अधिक समय से कश्मीर से पलायन का दर्द झेल रहे हैं। मैंने उनके पोते राहुल भट्ट से बात की, जिन्होंने ये वीडियो बनाया है। 4 लाख कश्मीरी पंडितों की कहानी एक जैसी है।'

This is a haunting video of a grandmother of a #KashmiriPanditRefugee. This could also be any #KPRefugee's grandma who were the victims of exodus in Kashmir more than 30 years back. I spoke with the grandson @rockbhat who made this video. 400000 #KPRefugees have a similar story. pic.twitter.com/E6dtLy4IHP