कितनी सारी चीज़ें लाक्डाउन में नहीं आती!!! इन लाइंज़ को सुनकर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। How many things in life do not come under #Lockdown. Saw a video in English and loved these thoughts. Unlock Yourself. Lockdown will not matter! मज़ा आया ना?? जय हो।!! 🙏😍

