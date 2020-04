दैनिक भास्कर Apr 17, 2020, 05:27 PM IST

मुंबई. लॉकडाउन का पालन कर रहे अनुपम खेर ने ट्विटर पर अपनी विशेष सीरीज 'कॉल पीपल हू मेक यू हैप्पी' के तहत स्वर कोकिला लता मंगेशकर को फोन लगाया। खेर ने इस बातचीत का अनुभव ट्विटर पर साझा किया है। इसके साथ लता मंगेशकर द्वारा गाए गए एक गाने की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी अटैक की।

In my series "Call people who make you happy" I called @mangeshkarlata Ji's. Lata ji is a blessing to all Indians. As a “gift of a lifetime” she sent me some videos. One of them is an original recording of one of my favourite songs about much needed #HopeAndBelief. Therapeutic!🙏 pic.twitter.com/KbPruHZJPj