दैनिक भास्कर May 30, 2020, 09:25 AM IST

मुंबई. अनुपम खेर ने अपने ऑटोबायोग्राफिकल शो 'कुछ भी हो सकता है' की डिजिटली लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। 7 जून को इसे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च किया जाएगा। अनुपम ने यह जानकारी देते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है।

Delighted to share that I am finally launching my autobiographical play #KuchBhiHoSaktaHai digitally on my website https://t.co/qESpl8z92y on 7th June. I have done more than 450 shows of this play worldwide. More details to follow in the coming days. Jai Ho!🙏😍 #MyLifeOnline pic.twitter.com/JQTuysuHxG