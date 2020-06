View this post on Instagram

हर इंसान के जीवन में मील पत्थर (milestones) बनते चले जाते हैं। और इनका सीधा संबंध हमारे सपने देखने की शक्ति पर निर्भर करता है।निम्न वर्गीय परिवार से आने के बावजूद मैंने अपने सपनों को हमेशा आसमान के आसपास ही रखा।माता पिता ने बहुत साथ दिया।आज फिर एक नया मील पत्थर मिला है।मेरे अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर मेरे जीवन की कहानी है।ज़रूर देखियेगा।आपके प्यार में बहुत शक्ति है।इसका आभास मुझे आप पिछले 36 साल से करा रहे हैं।धन्यवाद।आपका अनुपम।🙏😍www.theanupamkher.com #KuchBhiHoSaktaHai

