बॉलीवुड डेस्क. अपनी बेबाक बातों से दिल जीतने वाले अनुपम खेर फिर एक बार फैंस के लिए सूपर हीरोज से जुड़ा दिलचस्प किस्सा लेकर आए हैं। इस कहानी के जरिए अनुपम ने इस मुश्किल समय में भी देश के लिए सेवा करने वालों को असली सूपर हीरो बताया है। जिसके साथ उन्होंने देश के नागरिकों से रविवार रात 9 बजे नर्स, डॉक्टर्स, पुलिस और सफाई कर्मचारियों के लिए दीया जलाने की भी अपील की है।

अनुपम खेर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अनुपम ने अपने शुरुवाती स्कूल के एक्सपीरिएंस का किस्सा सुनाते हुए कहा, 'जब मैं छोटा था तो हिंदी मीडियम स्कूल में गया था। हिंदी मीडियम में सूपर हीरोज भी बड़े देहाकी किस्म के होते हैं। चंदा मामा, विक्रम वेताल या हनुमान जी को हम सूपर हीरोज होते थे। फिर अंग्रेजी मीडियम वालों से हमें पता लगता था कि जो सूपर ह्यूमन बींग हैं वो स्पाइडर मैन, सूपर मैन, वंडर वुमन है। बड़े हुए तो देखा कि जब भी दुनिया में कोई बहुत बुरी हालत होती है तो ये सूपर पीपल आते हैं और सब ठीक कर देते हैं। बड़े हुए तो इनकी फिल्में आने लगींं'।

As a child I was introduced to #SuperHuman people as heroes in comic books and later in movies. These #SuperHeroes or #SuperHeroins will come from somewhere and save the world. Then it became the biggest franchise. Where are they now? Today the definition of Super Heroes etc has changed. Our Super heroes or Super Heroines now will eternally be Medical Staff, Security & Police people and cleanliness department volunteers. I will salute them for the rest of my life!! Will you? 🙏🙏😍

