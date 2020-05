दैनिक भास्कर May 04, 2020, 05:30 PM IST

मुंबई. लॉकडाउन में अनुपम खेर ट्विटर पर अपने विशेष सेगमेंट 'व्हेन बिट्टू मीट्स अनुपम' के जरिए फैन्स का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने नया वीडियो साझा किया, जिसमें बिट्टू अनुपम की बढ़ी हुई दाढ़ी को लेकर उनसे सवाल कर रहा है। दोनों के बीच इस कदर बहस हुई कि आखिर खीझकर अनुपम को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ा।

बिट्टु ने एक बार फिर सिखाया अनुपम को सबक़!! बिट्टू, दाढ़ी वाले अनुपम से बहुत साधारण सवाल पूछता है और अनुपम को शीशा भी दिखाता है।ये दोनों रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है लेकिन आसान काम करने का क्या फ़ायदा। तो लीजिये मज़ा! Watch it, enjoy it & share it. #WhenBittuMeetsAnupam pic.twitter.com/VDZaJeSWfg