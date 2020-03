दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 11:33 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के चलते अनुपम खेर अपने मुंबई स्थित घर में रहकर 21 दिन के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हालांकि, वे सोशल मीडिया के जरिए चाहने वालों से जुड़े हुए हैं और अपनी एक्टिविटीज से उन्हें रूबरू करा रहे हैं। दुनिया के ताजा हालात को लेकर अनुपम ने एक छोटी सी कविता लिखी है और उसे ट्विटर पर भी साझा किया है।

अनुपम लिखते हैं, "घर गुलजार, सूने शहर, बस्ती बस्ती मे कैद हर हस्ती हो गई, आज फिर जिंदगी महंगी और और दौलत सस्ती हो गई।" गौरतलब है कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। मोदी ने इस पीरियड में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी सबसे घर से न निकलने की अपील की है।

लॉकडाउन को विफल बनाने को लगाई थी फटकार

अनुपम ने रविवार सुबह एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे लॉकडाउन को विफल बनाने वालों पर भड़कते नजर आ रहे थे। वीडियो में वे कह रहे थे, "नमस्ते जी, हमारे देश में न कुछ घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं, हर देश में हैं, लेकिन हमारे यहां कुछ स्पेशल हैं और वही गिने-चुने दोबारा घूम-घूम के आते हैं। देश में लॉकडाउन 95 प्रतिशत कामयाब है, लेकिन ये वो चीजें ढूंढते हैं कि जहां पर कैसे देश की बेइज्जती करें। कहां की तस्वीरें उठाएं कि कहां लॉकडाउन कामयाब नहीं हैं और कैसे उन तस्वीरों को वायरल करें। कैसे उन तस्वीरों को अखबार के मुखपृष्ठ पर डालें। ये 2% लोग जो हैं, ये लोगों में फैला रहे हैं एक किस्म का डर। देश की बेइज्जती तो करते ही करते हैं, लेकिन डर भी फैला रहे हैं।"

Conversations with myself: Every country has its small share of negative people. Who thrive on making the country feel small. Who spread fear. Let's defeat their purpose by posting pics of successful lockdown. Continue applauding great work being done by people!!Be positive.🙏🌈 pic.twitter.com/hLz0W3hQaG