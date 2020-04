दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 12:45 AM IST

बॉलीवुड डेस्क.. अनुपम खेर 14 दिन पहले अमेरिका से लौटे थे। दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को देखते हुए अनुपम ने खुद को परिवार से दूर कर लिया था। वे पिछले 14 दिन से सेल्फ क्वारैंटाइर में थे। इस अनुपम लगातार अपने एकांतवास के वीडियो शेयर करते रहे हैं। शुक्रवार रात उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि आज उनका सेल्फ क्वारैंटाइन का आखिरी दिन हैं लेकिन कल से कुछ नहीं बदलेगा, देश में चल रहे लॉकडाउन के आखिर तक यह जारी रहेगा।

I finish my 14 day #SelfQuarantine period tonight. This time spent on my own #SocialDistancing from the world & even my close ones including my mom taught me self descipline of another level. Nothing changes from tomorrow. I will continue to follow it till the #Lockdown time.:)