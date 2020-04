View this post on Instagram

हमारे घर में पिछले ना जाने कितने सालों से 24 घंटे कुछ दीये जलते रहते है। But tonight at 9pm we will light a few more lamps and candles for 9mins. आज भारत की रोशनी से पूरा विश्व जगमगाएगा इस उम्मीद के साथ की संकट की इस घड़ी में हमारा देश पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम सब एक है!!Jai Ho!! 🙏🙏 @narendramodi