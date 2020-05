दैनिक भास्कर May 21, 2020, 12:27 PM IST

एक प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हाल ही में स्ट्रीम हुई वेब सीरीज 'पाताल लोक' को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। जिसके बाद शो की सह-निर्माता अनुष्का शर्मा को एक कानूनी नोटिस भेजा गया है। ये विवाद वेब सीरीज में बोले गए एक संवाद को लेकर है, जिसे नेपाली समुदाय ने अपने लिए अपमानजनक माना है।

अनुष्का को ये नोटिस लॉयर्स गिल्ड के एक सदस्य विरेनश्री गुरंग ने 18 मई (सोमवार) को अनुष्का को भेजा था। उनके मुताबिक शो के एक सीन में महिला पुलिसकर्मी थाने में नेपाली शख्स से पूछताछ के दौरान जातिसूचक शब्द के साथ गंदी गाली का इस्तेमाल करती है। जो कि बिल्कुल गलत है।

'नेपाली' शब्द को लेकर कोई आपत्ति नहीं

गुरंग ने कहा कि हमें नेपाली शब्द को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके बाद जो शब्द बोला गया है, वो स्वीकार्य नहीं है। इसी वजह से हमने शो के चार प्रोड्यूसर्स में से एक अनुष्का को कानूनी नोटिस भेजा है। गुरंग ने बताया कि हालांकि अब तक अनुष्का या उनकी टीम की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। जिसके बाद अब वे इस मामले को लेकर अमेजन से बात करेंगे।

गोरखा समुदाय ने ऑनलाइन याचिका लगाई

इस मामले में गोरखा समुदाय ने भी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इस विभाग के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अमेजन प्राइम वीडियो और अनुष्का शर्मा के नाम एक ऑनलाइन याचिका शुरू करते हुए उस अपमानजनक शब्द को म्यूट करने, सब्टाइटल को धुंधला करने और एक माफीनामा जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा एपिसोड को हटाकर उसकी जगह संपादित एपिसोड को भी अपलोड करने की मांग की है।

15 मई को स्ट्रीम हुई 'पाताल लोक'

बता दें कि 'पाताल लोक' प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर बीती 15 मई को स्ट्रीम हुई है। इस वेब शो में जयदीप अहलावत, गुल पनाग, नीरज काबी, अभिषेक बनर्जी, स्वस्तिका मुखर्जी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

