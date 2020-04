दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 05:37 PM IST

भारत में कोरोना वायरस संकट के बीच अर्जुन कपूर जरुरतमंद लोगों की सहायता और मदद करने के लिए आगे आए हैं। अर्जुन ने पीएम-केयर्स फंड, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष के अलावा, गिव इंडिया, द विशिंग फैक्ट्री और बॉलीवुड की फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) में योगदान देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश की है।

अर्जुन ने की घोषणा: अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत संकट के दौर से गुजर रहा है और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, हमें अपने जरूरतमंद सहयोगी भाइयों और बहनों के लिए थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है। मैं अपनी ओर से योगदान देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की हर संभव कोशिश कर रहा हूं।

🙏🇮🇳

