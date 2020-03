दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 04:35 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर अरमान मलिक का पहला इंग्लिश गाना ‘कंट्रोल’ रिलीज हो चुका है। इस बेहतरीन गाने को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। हाल ही में अरमान मलिक का पोस्टर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड में डिस्प्ले किया गया है जिसके साथ वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय सिंगर बन चुके हैं। इस बड़े मुकाम को हासिल करने पर अरमान ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है।

हाल ही में अरमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से टाइम्स स्क्वायर की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, ‘सपने और विजन पूरे हो रहे हैं। टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड में ये मेरा चेहरा है। इसे अपनी आखों से देखने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं मगर सेफ रहना और घर पर रहना ज्यादा जरुरी है। और मैं चाहता हूं आप भी ऐसा ही करें’। अरमान ने इस कैप्शन में स्पॉटीफाई को भी धन्यवाद कहा है।

DREAMS. VISIONS. ALL COMING TRUE, AND HOW! That’s my face on a Times Square Billboard! 😱 I’d have given anything to be there and witness this in person, but it’s extremely important for us to stay safe and indoors right now and I urge you to do the same 🙏🏻 Big thank you to @spotify @spotifyindia for supporting #Control and making this happen, and thank you to all of you for giving my first English single so much love. It’s time for India to shine 🇮🇳❤️✨

