दैनिक भास्कर Jul 05, 2020, 03:29 PM IST

इस महीने आया बिजली का बढ़ा हुआ बिल देखकर तापसी पन्नू, सोहा अली खान, हुमा कुरैशी और राज कुंद्रा समेत कई सेलेब्स अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच अब अरशद वारसी भी बिल चुकाने के लिए अपनी पैंटिग्स बेचने की सोच रहे हैं। इतना ही नहीं अगर अगले महीने भी यही हाल रहा तो एक्टर अपनी किडनी बेचकर बिल भरने की तैयारी में हैं।

लॉकडाउन के बाद से ही अरशद लगातार अपने हाथों से बनाए हुए कुछ आर्टपीस और पैंटिंग्स की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। वहीं इन सब के बीच उनका 1.03 लाख का बिजली का बिल भी सुर्खियों में है। हाल ही में अपनी ट्विटर वॉल पर एक्टर ने अपनी पैंटिग्स की तारीफ होता देख लिखा, 'प्लीज मेरी पैंटिंग्स खरीद लो मुझे अडानी इलेक्ट्रिक बिल भरना है। और किडनी मैंने अगले महीने के लिए रखी है'।

Thank you Rachana & ⁦@bombaytimes⁩ for the article. People please buy my paintings, I need to pay my Adani electric bill, kidneys am keeping for the next bill 🙏🏼 pic.twitter.com/ycAaSgxGnR