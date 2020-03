दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 04:47 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोनावायरस पर बने कई गाने इन दिनों शेयर किए जा रहे हैं। इसी बीच सारेगामा म्यूजिक ने भी कोरोनावायरस पर बना गाना ‘आवारा कोरोना’ रिलीज कर दिया है। इस गाने को प्लेबैक सिंगर प्रियंका नेगी ने अपनी मेलोडियस आवाज दी है।

प्लेबैक सिंगर प्रियंका नेगी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से गाने की जानकारी दी है। गाने का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘अब तो समझो इस आवारा कोरोना को। आइसोलेशन में आपका मूड ठीक करने के लिए हम आ गए हैं। उम्मीद है कि ये गाना आपके चेहरों पर मुस्कान लेकर आएगा’।

Song : Awara Corona Singer : @priyankanegiofficial Lyrics : I.S Negi, @renuka_negi , @thenalayaktraveller Featuring : Priyanka Negi, Renuka Negi, Ankit Negi Music : @shaansay Label : @saregama_official

A post shared by Priyanka Negi (@priyankanegiofficial) on Mar 27, 2020 at 8:22am PDT