दैनिक भास्कर Apr 01, 2020, 08:00 AM IST

bhopal. बॉलीवुड डेस्क. कम ही समय में अपनी अदाकारी से पूरे बॉलीवुड में पहचान बना चुके आयुष्मान अपनी शायरी औऱ कविता से भी लोगों का दिल जीतते आए हैं। लॉकडाउन के चलते इन दिनों मुंबई की सभी सड़के खाली हो गई हैं, जिन्हें देखकर आयुष्मान को फिक्र हो रही है। हाल ही में इस स्थिति पर आयुष्मान ने एक इमोशनल कविता लिखी है जिसके उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है।

आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा, ‘ग़लतियाँ सारी बक्श दे, ग़र बक्श सके।दौलत शोहरत भी उतनी दे, जो पच सके। ले ले वापस हैसियत से ज़्यादा दिया हो ग़र तूने। बस ध्यान रहे कभी किरदार पे दाग ना लगे। -आयुष्मान’।

