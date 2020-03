दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 03:45 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर और रैपर बादशाह अपने फैंस के लिए नया गाना 'गेंदा फूल' लेकर आ चुके हैं। एक लंबे समय के बाद म्यूजिक वीडियो में बादशाह ने अपनी वापसी की है। इस नए गाने में बादशाह के साथ एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस वीडियो में चार चांद लगा रही हैं।

सोनी म्यूजिक के गाने 'गेंदा फूल' को हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज किया है। इस गाने को हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भाषा में बनाया गया है। हिंदी में बंगाली टच गाने को और बेहतरीन बना रहा है। गाने का कम्पोजीशन खुद बादशाह ने किया है। पायल देव और बादशाह की आवाज वाले इस गाने में जैकलीन कभी वेस्टर्न तो कभी बंगाली लुक में नजर आ रही हैं।

'गेंदा फूल' गाने का निर्देशन स्नेहा शेट्टी कोहली ने किया है। इस गाने की शूटिंग 27 फरवरी को शुरू की गई थी जिसे सिर्फ दो दिनों में ही पूरा कर लिया गया था। गाने की रिलीज डेट पहले निर्धारित नहीं की गई थी मगर अब इसे अचानक रिलीज कर दिया गया है।

म्यूजिक वीडियोज में जैकलीन का जलवा

'गेंदा फूल' से पहले जैकलीन फर्नांडिस 'मेरे अंगने में 0.2' में नजर आ चुकी हैं। इस गाने को 8 मार्च को रिलीज किया गया था। 'बिग बॉस 13' फेम एक्टर आसिम रियाज के साथ जैकलीन की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। वहीं 'गेंदा फूल' गाना भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसे कम समय में ही लाखों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं।

