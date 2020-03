दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 03:00 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बाहुबली स्टार प्रभास फैन्स के दिलों पर यूं ही राज नहीं करते। कोरोना संकट से जूझ रहे देश के लोगों के लिए एक बार फिर वे दानवीर बनकर सामने आए हैं। प्रभास ने कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए कुल 4 करोड़ रुपये दान दिए हैं, जिनमें से 3 करोड़ की राशि पीएम राहत कोष में दी जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष को 50 लाख व तेलंगाना राहत कोष में भी 50 लाख दिए जाएंगे।

प्रभास ने जो राशि दान की है, वह समाज और अपने प्रशंसकों से मिलने वाले समर्थन के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका है, जो उन्हें शुरुआत से मिलता आया है। कहना गलत नहीं होगा कि प्रभास केवल रील लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी दानवीर बाहुबली हैं।

अलु अर्जुन भी नहीं पीछे : कोरोना संकट से लड़ने के लिए राहत कोष में दान देने अलु अर्जुन भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने सवा करोड़ रुपए आंध्रप्रेश, तेलंगाना औ केरल मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिए हैं। इन दोनों से पहले रजनीकांत, पवन कल्याण, रामचरण तेजा, महेश बाबू, कपिल शर्मा, ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स ने राशि अलग-अलग फंड में डोनेट की है।

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ : नेशनल लॉकडान के बीच जैसे प्रभास के द्वारा दिए गए डोनेशन की खबर उनके फैन्स को पता चली तो उन्होंने अलग-अलग अंदाज में उनका शुक्रिया किया। बड़े दिल वाले प्रभास की जमकर तारीफ हो रही है।

