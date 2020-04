दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 09:24 PM IST

भोपाल. रंजन चंदेल के निर्देशन में बनी जी 5 की फिल्म 'बमफाड़' का ट्रेलर आज रिलीज किया जा चुका है। इस फिल्म से परेश रावल के बेटे आदित्य रावल अर्जुन रेड्डी एक्ट्रेस शालिनी पांडे के साथ अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म जी जी 5 प्रीमियम पर 10 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा।

जी 5 के इंस्टाग्राम पेज से फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज की जानकारी दी गई है। ट्रेलर के साथ लिखा गया है, 'बमफाड़ ट्रेलर। मोहब्बत नसीब है सिर्फ उनका, जिनकी आशिकी है बमफाड़'। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है फिल्म में दर्शकों को लव स्टोरी के बीच जबरदस्त गुंडागर्दी भी देखने मिलने वाली है।

