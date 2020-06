दैनिक भास्कर Jun 24, 2020, 04:44 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही लगातार नेपोटिज्म और बॉलीवुड में कैंप चलाने के मुद्दे गर्म हैं। सुशांत के डिप्रेशन का कारण उन्हें फिल्मों से लगातार निकाला जाना बताया जा रहा है। इसी बीच अब चेतन भगत का पुराना पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सुशांत को 'हाफ गर्लफ्रेंड' में कास्ट किए जाने की अनाउंसमेंट की थी। पोस्ट के सामने आते ही अर्जुन कपूर ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुके हैं।

साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म 'हाफ गर्लफ्रेंड' में श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म को चेतन भगत की बुक हाफ गर्लफ्रेंड की कहानी पर बनाया गया था। हाल ही में चेतन भगत का साल 2015 में किया गया ट्विट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, 'ये बताते हुए काफी खुशी हो रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मोहित सुरी के निर्देशन में बनी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में लीड रोल करेंगे। शूटिंग 2016 से शुरू होगी'।

चेतन भगत का साल 2015 में किया हुआ पोस्ट।

पोस्ट के सामने आते ही सुशांत के फैंस और ट्रोलर्स ने अर्जुन पर निशाना साधा है। कई लोगों का मानना है कि स्टारकिड होने के कारण उन्हें लगातार फिल्में मिल रही हैं। एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा, 'हाफ गर्लफ्रेंड से सुशांत जैसे बेहतरीन एक्टर को हटाकर नेपोटिज्म के खराब प्रोडक्ट को लिया गया था। हम नेपोटिज्म और बॉलीवुड के मजाक को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम सुशांत जैसे और हीरे खो देंगे'।

In half girlfriend sushant an amazing actor was replaced by a pretty bad product of nepotism...we can't let this fight against nepotism and Bollywood bullies die down because if this does than we are gonna lose more gems like sushant.#ArjunKapoor#justiceforSushantforumpic.twitter.com/gGKim9Oj38 — Anubhuti (@Aneastsider3) June 24, 2020

एक यूजर ने लिखा,' स्ट्रगलिंग एक्टर्स को टॉप एक्टर बनकर अपनी स्किल्स दिखानी होती है और स्टारकिड्स को सिर्फ अपना वजन घटाकर'।

#ArjunKapoor



A struggling actor proves his

acting skills to become a top actor.



Star-kid just lose weight.

Eg: pic.twitter.com/McIFNziL17 — चंचल प्रजापति 💌💯💁 (@Chancha99190184) June 24, 2020

तीन फिल्मों से किया गया रिप्लेस

सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में उतरे फैंस लगातार पुरानी पोस्ट शेयर कर रहे हैं जिनमें सुशांत को फिल्मों से निकाले जाने की खबरे हैं। 'फितूर', 'बेफिक्रे' और 'हाफ गर्लफ्रेंड' का भी जिक्र हैं। शेयर की गईं सभी खबरें पुरानी हैं जो लीडिंग वेबसाइट्स में शेयर की गई थीं।