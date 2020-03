दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 04:52 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के संकट के बीच फिल्ममेकर और टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। उन्होंने ट्विटर पर इसकी घोषणा की है। उन्होंने लिखा है, "आज हम सभी बहुत निर्णायक स्टेज पर हैं और बहुत जरूरी है कि हम सब इसमें योगदान दें। मैं पूरे टी-सीरीज परिवार की ओर से 11 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में देने की शपथ लेता हूं। हम साथ मिलकर लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। जय हिंद।"

Today, we are all at a really crucial stage & it’s extremely important to do all we can to help. I, along with my entire @TSeries family pledge to donate Rs. 11 crores to the PM-CARES Fund. We can & will fight this together, Jai Hind 🇮🇳@PMOIndia @narendramodi #IndiaFightsCorona https://t.co/mBBhuVgW1t — Bhushan Kumar (@itsBhushanKumar) March 29, 2020

मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 1 करोड़ रुपए

भूषण कुमार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में भी एक करोड़ रुपए का योगदान दिया है। भूषण ट्विटर पर लिखते हैं, "जरूरत के इस वक्त में मैं पूरे टी-सीरीज परिवार के साथ एक करोड़ रुपए सीएम रिलीफ फंड में जमा करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। उम्मीद है कि हम जल्दी ही इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। घर में रहें सुरक्षित रहें।"

In this hour of need, I pledge to donate Rs. 1 crore to the CM’s relief fund along with my family at @Tseries. Hope we all get through this difficult time soon. Stay home, stay safe. @CMOMaharashtra @OfficeofUT @AUThackeray #IndiaFightsCorona https://t.co/HbIuOKWL0C — Bhushan Kumar (@itsBhushanKumar) March 29, 2020

अक्षय-वरुण भी दे चुके योगदान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पीएम केयर फंड का ऐलान किया था और देशवासियों से इसमें सहयोग देने की अपील की थी। इसके तुरंत बाद अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रिब्यूशन देने का ऐलान किया था और वे ऐसा करने वाले पहले बॉलीवुड सेलेब बने। अक्षय के बाद वरुण धवन ने 30 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड और 25 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड में जमा करने की घोषणा की थी।

This is that time when all that matters is the lives of our people. And we need to do anything and everything it takes. I pledge to contribute Rs 25 crores from my savings to @narendramodi ji’s PM-CARES Fund. Let’s save lives, Jaan hai toh jahaan hai. 🙏🏻 https://t.co/dKbxiLXFLS — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 28, 2020

I pledge to contribute 30 lakhs to the PM CARE fund. We will over come this. Desh hai toh hum hain. https://t.co/E87IU22NaF — Varun Dhawan (@Varun_dvn) March 28, 2020

I pledge to contribute 25 lakhs to the Maharashtra CM’s relief fund @OfficeofUT @AUThackeray @CMOMaharashtra. We are with you sir 🙏 — Varun Dhawan (@Varun_dvn) March 28, 2020

ये सेलेब्स भी कर चुके हैं दान

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपए जमा कराए हैं। उन्होंने 26 अप्रैल को सोशल मीडिया पर इसका ऐलान करते हुए लिखा था, "यह वक्त है उन लोगों के साथ खड़े होने का जिन्हें हमारी जरूरत है। कोरोना से चल रही इस जंग के लिए पीएम रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए का सहयोग कर रहा हूं। साथ ही हर किसी से प्रार्थना करता हूं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें।"

'बाहुबली' फेम साउथ इंडियन एक्टर प्रभास ने 3 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष और 50-50 लाख रुपए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में भी जमा कराए हैं।

साउथ इंडियन अभिनेता और जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने गुरुवार को प्रधानमंत्री राहत कोष में एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। पवन ने मुख्यमंत्री राहत कोष, आंधप्रदेश और तेलंगाना में भी 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसी तरह रामचरण ने भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आंध्रप्रदेश-तेलंगाना के राहत कोष में कुल 70 लाख रुपए देने का ऐलान किया।

फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने शनिवार को 1 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष और 50 लाख रुपए पश्चिम बंगाल सरकार के राहत कोष में जमा कराने का ऐलान किया।