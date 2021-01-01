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  • Bigg Boss 14: Vikas Gupta To Take Legal Action Against Arshi Khan, Who Threatened To Implicate Him In The Meetoo Campaign, A;so Reveals Personal Rivalry With Family

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बिग बॉस 14:मीटू मामले में फंसाने की धमकी देने वाली अर्शी खान के खिलाफ विकास गुप्ता लेंगे लीगल एक्शन, परिवार पर भी लगाए संगीन आरोप

एक घंटा पहले
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टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस 14 में हाल ही विकास गुप्ता ने परिवार से चल रही अनबन पर कई बड़े खुलासे किए हैं। विकास का कहना है कि परिवार वाले सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ रिश्ता रखे हुए हैं। लेकिन जब विकास के सारे पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने खुद अपनी मां और भाई को घर से निकाल दिया। इसी के साथ विकास ने अर्शी खान के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात भी कही है।

परिवार की है प्रॉपर्टी पर नजर

कुछ महीनों पहले ही विकास गुप्ता ने अपने बायसेक्सुअल होने की घोषणा की थी, जिसके बारे उनके परिवार वाले भी जागरुक हैं। इस पर विकास का कहना है, 'मेरा परिवार जानता है कि मैं बायसेक्सुअल हूं, इसलिए मैं कभी शादी नहीं करूंगा और मेरे कभी बच्चे नहीं होंगे। इसलिए वो लोग मेरी प्रॉपर्टी के लेने के लिए मेरे साथ रहते हैं।

मां को घर से निकालने की बात कबूली

अर्शी से लड़ाई के बाद विकास गुप्ता ने सभी कंटेस्टेंट्स के सामने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए। विकास ने कहा, वो लंबे समय तक अपनी मां और भाईयों का खर्च उठा रहे थे, लेकिन जब वो पूरी तरह से कंगाल हो गए तो मां ने उनकी मदद नहीं की। एक समय ऐसा था जब पूरे पैसे खर्च होने के बाद उन्हें पैसों के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही थी। इस पर जब उन्होंने मां से मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि वो अभी छुट्टियों पर आई हैं और कुछ दिनों बाद बाद करेंगी। इस बात से विकास नाराज हो गए और उन्होंने अपनी मां से घर छोड़ने को कह दिया। ये बात कई बार अर्शी खान के मुंह से भी सुनी जा चुकी है कि विकास ने अपनी मां को घर से भगा दिया था। विकास ने बताया कि उन पर 1.8 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसके चलते वो पूरी तरह दिवालिया हो गए थे।

अर्शी खान पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप

बिग बॉस 11 के बाद से ही अर्शी खान और विकास गुप्ता अच्छे दोस्त बन गए थे, जिसके चलते दोनों का एक दूसरे के परिवार में भी इन्वॉल्वमेंट था। कुछ महीनों पहले विकास की मां ने अर्शी को कॉल पर कहा था कि विकास उन्हें परेशान कर रहा है। इस बात पर बिग बॉस 14 के दौरान कई बार अर्शी को विकास से झगड़ते और ताना देते देखा गया है। कई मौकों पर अर्शी विकास को सबके सामने सच बताने की भी धमकी दे चुकी हैं। इस पर विकास ने बताया कि अर्शी उन्हें मीटू मामले में फंसाने की धमकियां दे चुकी है। अब विकास ने उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही है।

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