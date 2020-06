दैनिक भास्कर Jun 25, 2020, 01:31 PM IST

समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के जीवन पर बन रही फिल्म मैं मुलायम सिंह यादव का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। पोस्टर में अमित सेठी मुलायम सिंह के रोल में नजर आ रहे हैं। इसके पहले लॉकडान के दौरान फिल्म का मोशन पोस्टर और सवा मिनट का टीजर भी सामने आया था। मेकर्स ने इसकी रिलीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। पोस्टर के साथ लिखे कैप्शन में बताया गया है कि - वे आए और उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य तब बदला जब पूंजीवाद और ब्यूरोक्रेसी राजनीति के मुख्य स्तंभ बन चुके थे।

#MainMulayamSinghYadav out now. He came and changed the political scenario, when capitalism and bureaucracy were the main pillars of politics. Directed by Suvendu Raj Ghosh. Produced by Meena Sethi Mondal. @SethiAmyth#MimohChakraborty@SuvenduRajGhos1

#MSFilms&Productions pic.twitter.com/hvdezg8vqH