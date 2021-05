बॉलीवुड ब्रीफ:चाहकर भी कोविड मरीजों को प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पाए मिलिंद सोमण, आदिपुरुष में मेघनाद का रोल निभाएंगे सिद्धार्थ शुक्ला

Fearless as she steps out into the world!

Happy to announce my latest film ‘Sherni’ @primevideoin

Meet #SherniOnPrime in June.

@tseriesfilms @TSeries @Abundantia_Ent@vikramix @ShikhaaSharma03 @AasthaTiku#AmitMasurkar pic.twitter.com/XDJubdPAt0